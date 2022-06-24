За один украинский снаряд будет прилетать сто российских – Ищенко

Новости Украины

Российская военная промышленность научилась восполнять то, что расходуется на фронте, притом, что страна продолжает жить мирной жизнью.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия в целом, на расстоянии 150 километров от границы, куда уже не дострелишь тем, что у Украины, войну не заметила. Ничего не изменилось – люди так же ходят на работу, цены не выросли, бензин не подорожал, соль, спички не в дефиците, крупами запасаться не надо. Идёт нормальная мирная жизнь. Россия уничтожает армию крупнейшего государства Европы», – отметил Ищенко.

Он добавил, что все надежды Запада на то, что у России закончится вооружение, не оправдались, чего нельзя сказать об Украине.

«На Украине были в своё время запасы на 3-х миллионную группировку. Миллион на Украине, миллион для восточноевропейских союзников и миллион должны были по мобилизации отправить. 3-х миллионную группировку там собирался содержать СССР на протяжении полугода за счёт этих запасов, пока бы не вступила в действие мобилизация промышленности. Понятно, что многое распродали, но вот через 3-4 месяца Украина заявляет вдруг, что у неё закончились снаряды, закончились патроны, закончилось бывшее советское военное снаряжение. Всё-таки, распродали в своё время не всё. Это свидетельствует об интенсивности боевых действий и о способности России восполнять свой потенциал, свои расходные материалы. Нам же пророчили окончание ракет через месяц, через два, через три. И, в общем-то, американцы исходили из разумных расчётов. Они знают, сколько у них ракет в арсеналах, они знают примерный расход на такую операцию. Они исходили из того, что запасы в российских арсеналах должны через три-четыре месяца, ну, через полгода, истощиться. А они не истощаются, потому что, не переводя промышленности на военные рельсы, Россия научилась восполнять расходные материалы. Сейчас промышленность восполняет то, что расходует фронт. Это тоже свидетельствует о высокой эффективности российской армии. Можно как угодно жаловаться, что у вас на один снаряд прилетает десять российских, скоро будет сто прилетать. Никто же не виноват, что вы не можете столько для себя создать», – рассказал политолог.