За один украинский снаряд будет прилетать сто российских – Ищенко

24.06.2022  21:21 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров: 960
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Российская военная промышленность научилась восполнять то, что расходуется на фронте, притом, что страна продолжает жить мирной жизнью.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская военная промышленность научилась восполнять то, что расходуется на фронте, притом, что страна продолжает...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Россия в целом, на расстоянии 150 километров от границы, куда уже не дострелишь тем, что у Украины, войну не заметила. Ничего не изменилось –  люди так же ходят на работу, цены не выросли, бензин не подорожал, соль, спички не в дефиците, крупами запасаться не надо. Идёт нормальная мирная жизнь. Россия уничтожает армию крупнейшего государства Европы», – отметил Ищенко.

Он добавил, что все надежды Запада на то, что у России закончится вооружение, не оправдались, чего нельзя сказать об Украине.

«На Украине были в своё время запасы на 3-х миллионную группировку. Миллион на Украине, миллион для восточноевропейских союзников и миллион должны были по мобилизации отправить. 3-х миллионную группировку там собирался содержать СССР на протяжении полугода за счёт этих запасов, пока бы не вступила в действие мобилизация промышленности.

Понятно, что многое распродали, но вот через 3-4 месяца Украина заявляет вдруг, что у неё закончились снаряды, закончились патроны, закончилось бывшее советское военное снаряжение. Всё-таки, распродали в своё время не всё. Это свидетельствует об интенсивности боевых действий и о способности России восполнять свой потенциал, свои расходные материалы. Нам же пророчили окончание ракет через месяц, через два, через три.

И, в общем-то, американцы исходили из разумных расчётов. Они знают, сколько у них ракет в арсеналах, они знают примерный расход на такую операцию. Они исходили из того, что запасы в российских арсеналах должны через три-четыре месяца, ну, через полгода, истощиться. А они не истощаются, потому что, не переводя промышленности на военные рельсы, Россия научилась восполнять расходные материалы. Сейчас промышленность восполняет то, что расходует фронт.

Это тоже свидетельствует о высокой эффективности российской армии. Можно как угодно жаловаться, что у вас на один снаряд прилетает десять российских, скоро будет сто прилетать. Никто же не виноват, что вы не можете столько для себя создать», – рассказал политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть