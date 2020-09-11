За оглушительный провал с «вагнеровцами» украинские спецслужбы ждет объяснение с ЦРУ

11.09.2020, Москва, Олег Кравцов

За операцией СБУ по похищению 33 граждан РФ в Белоруссии стояли кураторы из ЦРУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» рассказал источник в российских спецслужбах, знакомый с деталями операции.

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Издание напоминает, что граждан РФ, большинство из которых воевали на стороне ЛДНР, украинские спецслужбы выманили на территорию Белоруссии, обещая, что из Минска они полетят в Венесуэлу по контракту. При этом белорусским коллегам украинские силовики сообщили, что эти люди прибыли дестабилизировать обстановку в стране перед выборами.

Газета также отмечает, что российские компетентные органы вскрыли весь план спецслужб Украины, передали все детали в Минск, после чего перед задержанными извинился сын президента Лукашенко, а их вернули в Россию.

«Для компетентных органов ясность наступила давно – еще когда наши граждане были задержаны в Минске. Уже тогда было достоверно установлено, что за происходящим стоят спецслужбы Украины, о чем и было заявлено 7 августа. Было 100-процентно доказано, что авиабилеты для группы покупались конкретными лицами на территории Украины, а фейковые номера телефонов приобретались «заочно» из Киева», – сказал источник в российских спецслужбах.

Он также обратил внимание, что за последний месяц появились новые данные, указывающие на причастность Украины к этой спецоперации. К примеру, объявление о найме охранников от имени «Роснефти» размещено 25 сентября 2019 года с использованием IP-адреса российской фирмы «Реконн», который арендован проживающим в Харькове Куцыным Алексеем Анатольевичем, гражданином Украины.

Правда, СБУ и Служба внешней разведки Украины открестились от причастности к этой спецоперации.

«Ну а кому приятно признаваться в провале. Хочется же выглядеть победителями. Отсюда противоречивые заявления и поступки, целенаправленные и непреднамеренные утечки в украинские СМИ и интернет. Добавьте к этому откровенный шок украинских властей от осознания того, что вскрылись их грязные замыслы «в темную» использовать казалось бы дружественную ей страну. И с ЦРУ теперь придется объясняться», – говорит собеседник издания.

Кроме того, были названы участники операции со стороны Украины.

«А будущей временной следственной комиссии Верховной Рады или независимым журналистам мы рекомендуем зайти в дом 5\7 по улице Паторжинского в Киеве, где располагается 5 Управление Департамента контрразведки СБУ, подняться на третий этаж, открыть двери в 309, 314, 315, 316, а лучше в 317 кабинет, найти там, например сотрудника 2 отдела 5 Управления Владислава Долгозвягу и попросить достать его из сейфа интересующее всех дело. […]

Еще можно спросить у начальника отдела контрразведки 3 Управления ГУ СБУ по Донецкой и Луганской областям Алексея Загайнова и его заместителя Дмитрия Туревича, как у них прошел отпуск после «трудов праведных» – эти сотрудники также кое-что знают о подготовке операции.

Юридическую сторону дела может прояснить старший следователь по особо важным делам 2 отдела 1 управления досудебных расследований Главного следственного управления СБУ подполковник юстиции Томусяк Александр Станиславович».

«Среди упомянутых выше непреднамеренных и преднамеренных утечек одна касалась «известного в кругах украинских спецслужб» сотрудника резидентуры ЦРУ «Т», который был осведомлен об операции и участвовал в корректировке ее замысла, – добавляет источник. – Желающие могут подкараулить у посольства США в Киеве официального представителя ЦРУ Тимоти Джеймса Сковина либо его первого заместителя Браена Томас О”Бёрна, они, если захотят, расскажут много интересного».

Томас О’Бёрн.

Тимоти Сковин.

Источник говорит, что изначальным планом было заманить в ловушку интересующих украинские спецслужбы граждан России, но на завершающем этапе с подачи американцев появилась дополнительная более глобальная, стратегическая цель – внесение раскола в белорусско-российские отношения.

Примечательно, что 30 июля, на следующий день после задержания, украинская сторона удивительно оперативно подготовила экстрадиционные документы, поскольку заранее знала, на кого их оформлять, или оформила заблаговременно.

Также было сказано, что успешность или провал такого рода спецопераций оцениваются по конечному результату.

«Надо, как в хоккее, смотреть на табло. А на нем мы сегодня видим, что российские граждане находятся на Родине. Официальный Киев, включая спецслужбы Украины, не знают, как восстановить доверие с соседней страной. На самой Украине «шукають зраду» непосредственно в окружении президента Зеленского. Все увидели, как умеют врать украинские спецслужбы. ЦРУ переоценивает степень доверия к своим киевским коллегам. Что это, если не провал? Не знаем, как между собой в СБУ и ГУР называли эту операцию, но ей точно подходит название «Бумеранг»: как запустили, так и вернулось», – подчеркивает источник.

При этом он уклонился от конкретного ответа на вопрос, когда российской стороне стало известно об этой операции.

«На вполне определенном этапе, который позволил вернуть наших граждан домой целыми и невредимыми и решить ряд других задач без ущерба для безопасности нашей страны», – сказал собеседник.