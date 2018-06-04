04.06.2018, Киев, Игорь Петров

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За охоту на имущество «Газпрома» Украина поплатится активами в СНГ

Попытка взыскать путем ареста активов «Газпрома» в Европе сумму, отсуженную по Стокгольмскому арбитражу, может дорого обойтись Украине.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Сергей Толстов, директор Института политического анализа и международных исследований, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас Министерство юстиции пытается начать охоту за активами «Газпрома». Но у Украины тоже есть какие-то активы, блокирование которых гораздо более болезненно. Я понимаю, что, когда речь идет о том, чтобы выписать себе премию за неполученные деньги и чужие заслуги, это надо делать быстрее, – потому что после выборов можно лишиться кормушки. Тут ошибки нет, «хлопцы на верном пути».

А, если Украина начнет реальную процедуру выхода из СНГ, тогда этот вопрос, если он будет поддержан секретариатом СНГ (а Лебедев, конечно, поддержит), может быть вынесен на заседание глав правительств стран СНГ.

Тогда Украине придется посылать кого-то, хотя бы посла, потому что без участия Украины понятно, какое решение будет принято, и вряд ли оно вызовет у кого-то существенные возражения», – сказал эксперт.