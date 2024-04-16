За осень-зиму укропов загнали в собачью будку – военкор из Донецка

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После провала украинского наступления 2023 года, армия России загнала ВСУ «назад в будку», и не позволяет перехватить инициативу или предпринимать активные действия.

Об этом в своём блоге заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Часов Яр уже обречён, и дальше для укропов идут очень серьёзные последствия. Но проблема укропии в том, что мы на этом не остановимся. Дай Бог для них, они бы на этом выдохнули. Напомню, как после провала контрнаступления развивались события – наши дождались, пока они выдохнутся, и потом на всём фронте, который не шевелился, мы давали укропам атаковать, вести себя свободно. И тут, с конца лета, мы загнали укропов назад в будку», – отметил он.

«И вообще, не даём им с лета высунуть нос. Они очень редко где атакуют, мы полностью связали их по рукам и ногам, и захватили инициативу на этом направлении», – подчеркнул Хайруллин.