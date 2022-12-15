За осквернение Георгиевской ленты будут штрафовать или сажать в тюрьму

Госдума приняла во втором чтении закон о защите Георгиевской ленты. Ее предлагают признать одним из символов воинской славы России. Это значит, что в случае ее публичного осквернения будет предусмотрена ответственность – либо уголовная, либо административная.

Эта мера, теоретически, может быть применена как против российских либералов (в последние месяцы он используют символику СВО и Георгиевскую ленту в различных коллажах, дискредитирующих российскую армию), так и против украинских нацистов, которые позволяли себе глумиться над символами Великой Отечественной.

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«Мы видим, как за рубежом Георгиевскую ленту запрещают законодательно. Латвия приравняла Георгиевскую ленту к знакам отличия СС и к свастике. Такими действиями они воплощают в жизнь одну из линий фальсификации истории, когда Советский Союз приравнивается к нацистской Германии. У таких людей нет совести и очень короткая память. А, как известно, история не прощает тех, кто не прощает историю. Наш законопроект защищает историческую правду и наши ценности – то, что объединяет миллионы жителей России и наших соотечественников за рубежом. Мы видим, как Георгиевскую ленту надевают на свою форму наши бойцы-защитники в зоне СВО. Мы видим, как Георгиевскую ленту жители освобожденных территорий с трепетом достают из шкафа. Потому что она была глубоко спрятана, нельзя было ее носить, но для людей это важно. Ведь значение символа Георгиевской ленты изменилось. Если лет 10 назад она была связана с Победой в Великой Отечественной войне, то сегодня Георгиевская лента – это символ правды, справедливости, уважения к памяти защитников Отечества разных исторических периодов. А также символ борьбы с геноцидом и неонацзмом», – сказала депутат Ольга Занко.

За осквернение георгиевской ленты установят штраф до пяти 5 млн руб., а максимальным наказанием будет уголовный срок — до пяти лет лишения свободы. Согласно законопроекту, эту ленту можно использовать только в целях, связанных с сохранением исторической памяти, в том числе во время празднования Дня Победы, на патриотических праздниках, на мероприятиях в честь увековечивания памяти погибших воинов.