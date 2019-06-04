За отказ бесплатно перевозить карателя украинские водители будут платить огромный штраф

04.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинский парламент принял законопроект об увеличение штрафа до 150 необлагаемых доходных минимумов за отказ льготной перевозки некоторых категорий граждан, среди которых участники так называемого АТО.

В ходе пленарного заседания данный законопроект представил председатель фракции «Народный фронт» Максим Бурбак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Законом о статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты и о социальной защищенности лиц с инвалидностью на Украине, лицам с инвалидностью, участникам боевых действий, в том числе участникам «АТО», лицам с инвалидностью 1 и 2 группы и детям с инвалидностью предусмотрено право на льготный проезд. Кодексом Украины об административных правонарушениях предусмотрена ответственность водителей транспортных средств и граждан-субъектов предпринимательской деятельности за безосновательный отказ льготной перевозки таких лиц.

Сегодня размер административного штрафа составляет 8 необлагаемых минимумов доходов граждан, или 136 гривен. Такой незначительный размер штрафа даёт возможность автоперевозчикам отказывать соответственным категория граждан в льготной перевозке.

Поэтому члены Комитета по правам ветеранов и лиц с инвалидностью вышли с инициативой увеличить размер такого штрафа до 150 необлагаемых минимумов, сегодня это 2550 гривен», – сказал он.

В свою очередь, депутат Михаил Бондар подчеркнул, что данный законопроект необходим, в первую очередь, не желающим оплачивать проезд молодым боевикам «АТО», так как к старикам водители автотранспорта и без того относятся с должным уважением.

«Неоднократно во время встреч с АТОвцами поднимался вопрос как раз о безосновательном отказе в льготной перевозке. Мы имеем в соцсетях группы, где общаемся как раз по этому поводу. Ребята фиксируют, снимают видео, водителя.

Если это человек в возрасте, который имеет право на такую льготу, водитель ещё с уважением относится, и не каждый раз высказывает, что отказывает. А молодому парню, несмотря на то, что он прошёл боевые действия, раненый или в военной форме, отказывают», – добавил нардеп.

Однако, несмотря на то, что против законопроекта никто не голосовал, принять его удалось не сразу по причине недисциплинированности украинских нардепов, которые просто не присутствовали на голосовании, чем довели спикера Верховной Рады Андрей Парубия до истерики.

«Я ещё раз поставлю. Но для чего ставить по нескольку раз, и как можно во время сессии быть не на рабочем месте?! Я этого не понимаю и не принимаю! И многие хотят баллотироваться в следующую Раду. Зачем баллотироваться, если вы не ходите на работу, если вы дурите людей? Я прошу всех занять рабочие места», – возмутился Парубий.

В конце концов парламенту всё-таки удалось наскрести большинство, и законопроект приняли.