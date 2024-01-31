«За отказ от мобилизации одевать юбку и стрелять на поражение» – украинский комбриг

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Украина должна задействовать самые жесткие меры для мобилизации своих граждан.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил командир 118-й бригады территориальной обороны полковник Анатолий Стоженко.

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Он недоволен, что на Украине делятся советами, как отвечать сотрудникам военкоматов, когда те останавливают машины для вручения повесток.

«Поверьте мне, мы доиграемся в демократию до такого состояния, что у нас скоро военные ногами будут пинать. Должно быть так: не вышел из машины – прострелили колено. Только так. Иначе мы не победим. Жесткая мобилизация», – заявил офицер в эфире интернет-канала «1800».

Он предлагает каждому отказнику прийти и сказать, что лучше он наденет юбку.

«Я буду лучше ходить в юбке, но что-то шить для военных. Я мужчина, но буду ходить в юбке», – описывает сценарий для отказников полковник.

По его словам, следует осознать, что завтра «может наступить такое, как в Мариуполе».

«Для них мы никто. Упадем мы, всех этих диванных соберут в одну кучу, оденут в их вонючую зеленую форму, дадут простые автоматы, и они пойдут на Польшу. Только у них за спинами будет стоять тот, кто будет стрелять им в спину, чтобы они шли», – резюмировал страшилкой Стоженко.

Военный блогер Юрий Подоляка, комментируя этот ролик, напомнил, что после сентября 2022 года в России для участия в СВО берут только добровольцев.

«Но по другому они уже не могут загнать на фронт людей. Только тотальной ложью и страхом», – подчеркнул Подоляка.