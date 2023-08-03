За первой уступкой последует снятие остальных антироссийских санкций – профессор МГИМО

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На данный момент для России является важным добиться от части западных стран отмены некоторых санкций, вслед за которой последуют и другие экономические уступки.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подорванный украинской стороной аммиакопровод делает невозможной поставки аммиака. Это уже аргумент, который позволяет говорить о том, что зерновая сделка без его восстановления невыполнима», – сказал Коктыш.

Однако профессор подчеркнул, что принципиально важной для России является не сама сделка, а первые экономические уступки Запада.

«Но для нас интересно – другое. Это более важно, чем какие-то предметные уступки. Проломится ли Запад в части начала отмены санкций. Если начнётся процесс отмены санкций, то можно будет говорить, что повернули вспять. После того, как санкции будут сниматься, их будет очень тяжело обратно вводить. Поэтому принципиальный вопрос – проломится ли Запад в части начала этого процесса, получится ли зафиксировать этот переход через гору, когда Запад начнёт признавать российские позиции на российских же условиях. Это гораздо более интересно, нежели конкретные уступки конкретным игрокам рынка», – добавил он.