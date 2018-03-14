14.03.2018, Донецк, Николай Кузнецов
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

За первую декаду марта ВСУ выпустили по ДНР тонну снарядов


Украинские войска в нарушение Минских договорённостей, а именно договора об «абсолютном перемирии» отстреляли по мирным жителям Донбасса 21 ящик снарядов.

Об этом журналистам «ДАН» заявил руководитель СЦКК Руслан Якубов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 5 по 14 марта  вооружённые силы Украины 17 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество применённых боеприпасов составило 288 единиц, что составило одну тонну или 21 ящик», − отметил Якубов.

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