За поддержку украинского террора: Дипломатам Великобритании ограничили передвижение по территории России

Михаил Рябов.  
20.07.2023 16:19
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Дзен, Политика, Россия, Терроризм


Сегодня в МИД России был вызван  временный поверенный в делах Великобритании в России, «которому было заявлено о недопустимости поддержки террористических акций киевского режима».

«Британская сторона была также информирована о решении в качестве ответной меры на враждебные действия Лондона, в т.ч. препятствующие нормальному функционированию российских загранучреждений в Великобритании, ввести уведомительный порядок передвижения сотрудников британских дипломатических миссий по территории нашей страны», – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

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Сегодня в МИД России был вызван  временный поверенный в делах Великобритании в России, «которому...

Теперь в рамках ограничений «минимум за пять рабочих дней аккредитованным персоналом посольства Великобритании в Москве (за исключением посла, советника-посланника и заведующего консульским отделом) и генерального консульства в Екатеринбурге (за исключением генерального консула) уведомлений о поездках за пределы 120-километровой зоны свободного передвижения».


«Такой документ должен содержать информацию о сроках, цели, типе поездки, планируемых деловых контактах, сопровождающих лицах, виде транспорта, местах посещения и размещения, а также маршруте поездки», – уточняется в сообщении МИД РФ.

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