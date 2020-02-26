За подготовку диверсий в Москве получил срок украинский экстремист

26.02.2020, Москва, Максим Карпенко

Второй Западный окружной военный суд приговорил к четырем годам колонии украинского националиста, члена запрещенного в РФ «Правого сектора» Игоря Пирожка, который был вербовщиком экстремистов и готовил отряды к диверсиям на территории России.

Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по Москве и Московской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Пирожок частично признал свою вину в ходе судебного заседания.

«Подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 282.2, ч. 2 ст. 282.2 и ч. 2 ст. 205.2 УК России (организация и участие в деятельности экстремистской организации, оправдание террористической деятельности), и приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с ограничением права использования сети Интернет и администрирования групп в течение трех лет», — говорится в сообщении.

Экстремиста задержали в Московской области 9 апреля прошлого года. Следствие установило, что на территории Украины под псевдонимом «Роман Чирка» он занимался организацией отряда боевиков «Хорти» для ведения диверсионной войны на территории Российской Федерации. В Москве и области он вел пропаганду, агитируя россиян вступать в группировку и поддерживать идеологию «Правого сектора». При задержании и во время обысков у него была обнаружена агитационная литература, символика и обмундирование «Правого сектора».

Интересно, что в «Правом секторе» отмежевались от Пирожка сразу же после его задержания. Спикер группировки Артем Скоропадский заявлял, что Пирожка еще в 2014 году исключили за занятие «темными делами».

Осужденный в России украинский националист также имел срок на родине – в 2018 году суд в Житомире приговорил его к трем годам заключения за торговлю оружием, но боевик получил отсрочку в пять суток, якобы для того, чтобы отвезти отца к родственникам в Одессу, после чего сбежал на территорию РФ.

Пирожок является известным неонацистом. Еще в начале 90-х годов он участвовал в различных акциях в Эстонии и России. Возглавляемая им организация «Вервольф» в 1994-м году планировала совершить взрыв на стадионе «Олимпийский», его также обвиняли в убийстве бывшего соратника, в котором Пирожок сам же признался, радикал участвовал в налете на офис Российской коммунистической рабочей партии и подготовке теракта в ее штабе, а также в поджоге кинотеатров, и других преступлениях, за что он отбыл несколько лет в российской тюрьме. В конце 2000-х Пирожок переехал на Украину, где также попал в тюрьму за изготовление и сбыт порнографии с участием несовершеннолетних.