За подрывом «Северного потока» видна администрация США – ветеран ЦРУ

28.09.2022  13:33 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Газ, Дзен, Диверсии, Россия, США, Энергетика


За диверсиями на нитках газопровода «Северный поток», вероятнее всего, стоят США.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил бывший главный региональный аналитик ЦРУ по делам Центральной Америки, экс-заместитель директора по вопросам транспортной безопасности, поддержки антитеррористических тренировок и специальных операций в Государственном департаменте по контртерроризму Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За диверсиями на нитках газопровода «Северный поток», вероятнее всего, стоят США. Об этом в...

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Джонсон напомнил, что президент США Джо Байден уже угрожал существованию газопровода еще до начала спецоперации.

«Скорее всего, с «Северными потоками» – это кто-то, связанный с администрацией США. Не забываем, что 7 февраля в интервью ABC, которое потом распространило твитт в «Твиттере» это есть, это задокументировано. Байден говорил о том, что, если Россия вновь вторгается на Украину, никакой «Северный поток-2» существовать не будет. Это все задокументировано», – сказал экс-ЦРУшник.

«И, когда встал вопрос о том, что немцы контролируют его, Байден сказал: «У нас есть возможности сделать это». В таком случае есть обстоятельства, фактически свидетельства, которые указывают на Соединенные Штаты, и это ставит Германию в тяжелейшее положение», – заявил Джонсон.

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