16.09.2020, Афины, Алексей Топоров
 
Беспорядки, Греция, ЕС, миграция, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал
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За поджог мигрантского лагеря на острове Лесбос арестованы четверо афганцев


Греческие власти установили виновных в поджоге мигрантского лагеря Мориа на острове Лесбос, из-за чего порядка 12 тысяч нелегалов остались без временного пристанища.

Четверо поджигателей были взяты под стражу, еще двоих вывезли с острова Лесбос на материк, но формально обвинений им не предъявляют, поскольку они несовершеннолетние, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Все подозреваемые в поджоге лагеря являются уроженцами Афганистана. По предварительной  версии преступление было совершено ими после того, как при их медицинском осмотре были получены положительные тесты на коронавирус и этих людей собирались изолировать.

Опасаясь, что в результате им будет закрыт путь в Европу, злоумышленники решили поджечь Мориу и, воспользовавшись хаосом, продолжить путь на север дальше, самостоятельно.


По имеющейся информации, оставшимся без временного пристанища мигрантам было предложено перебраться в новый временный лагерь Кара Тепе, но это сделали только 800 человек из около 12  тысяч беженцев Мории.

Остальные создают импровизированные поселения вокруг пепелища. Все это происходит потому, что среди мигрантов распространяются слухи, что обитателей нового лагеря не будут перевозить в Европу.

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