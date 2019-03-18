За поджогами магазинов Порошенко увидели “руку Москвы”

18.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Мужчина, которого задержали за поджог магазина Roshen на Крещатике, якобы принадлежит к радикальной организации, которая планировала сорвать выборы, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил начальник Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

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«Целью этой оргнизации была дестабилизация ситуации в столице и срыв выборов. Сейчас с ним (задержанным — Ред.) проводят первоочередные следственные действия», — отметил Крищенко.

По его словам, киевлянин является активным участником многочисленных уличных акций.

Кроме того, правоохранители предполагают, что он причастен к еще одному поджогу магазина Roshen — вечером 17 марта.

Крищенко добавил, что руководитель организации, к которой принадлежит вероятный нарушитель, сейчас также задержан и находится в СИЗО. По данным украинских СМИ этим лидером якобы является Евгений Моринец, известный как «Белая балаклава». Его задержали 18 февраля за призывы к свержению власти.

По словам собеседника в Генпрокуратуре, задержанный за поджог Roshen ранее пикетировал следственный изолятор, требуя освободить «Белую балаклаву».

Также задержанный якобы связан с организацией «ГК «Наждак», возглавляемой Николаем Дульским. Последнего в Службе безопасности называли «агентом российских спецслужб».

По факту поджога магазина начато уголовное производство об умышленном уничтожении имущества и хулиганстве.

Как ранее сообщал “ПолитНавигатор”, вечером 17 марта подожгли здание магазина Roshen возле станции метро «Героев Днепра». 18 марта, в столице на улице Крещатик неподалеку от Бессарабского рынка горело другое помещение магазина Roshen. Правоохранители сообщили, что задержали 53-летнего жителя столицы.