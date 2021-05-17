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17.05.2021, Киев, Игорь Петров
 
беспредел, Дзен, Коррупция, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Судебный произвол, США, Украина
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За показную «борьбу» Зеленского с олигархами перед США отдувается один Медведчук

Новости УкраиныВиктор Медведчук на сегодня является единственным олигархом, кого Зеленский может безнаказанно «деолигархизировать», чтобы продемонстрировать...

Виктор Медведчук на сегодня является единственным олигархом, кого Зеленский может безнаказанно «деолигархизировать», чтобы продемонстрировать США «борьбу с олигархами».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Даниил Богатырёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Деклассировать главных олигархов, кого требуют американцы – это Коломойский и Ахметов, которые являются акционерами «Слуги народа», президент не может. Сегодняшнюю власть возглавляют две политические группы. Первая – это «квартальцы» Зеленского, вторая группа – это группа Ахметова, которая обеспечивает материальную и организационную поддержку.

Коломойский – также акционер «Слуги народа». Поэтому деклассировать их президент не может. Какие ещё у нас есть олигархи? Пинчук и Порошенко. Эти люди для американцев являются своими. Соответственно, их тоже нельзя трогать. Поэтому кто остаётся? Остаётся только Медведчук, в общем, достаточно безобидный, после того как его политическую силу лишили возможности вещания на широкую аудиторию. И жребий пал именно на него», – заключил эксперт.

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