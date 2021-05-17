За показную «борьбу» Зеленского с олигархами перед США отдувается один Медведчук

17.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Виктор Медведчук на сегодня является единственным олигархом, кого Зеленский может безнаказанно «деолигархизировать», чтобы продемонстрировать США «борьбу с олигархами».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Даниил Богатырёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Деклассировать главных олигархов, кого требуют американцы – это Коломойский и Ахметов, которые являются акционерами «Слуги народа», президент не может. Сегодняшнюю власть возглавляют две политические группы. Первая – это «квартальцы» Зеленского, вторая группа – это группа Ахметова, которая обеспечивает материальную и организационную поддержку.

Коломойский – также акционер «Слуги народа». Поэтому деклассировать их президент не может. Какие ещё у нас есть олигархи? Пинчук и Порошенко. Эти люди для американцев являются своими. Соответственно, их тоже нельзя трогать. Поэтому кто остаётся? Остаётся только Медведчук, в общем, достаточно безобидный, после того как его политическую силу лишили возможности вещания на широкую аудиторию. И жребий пал именно на него», – заключил эксперт.