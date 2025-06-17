За полмесяца Россия может вынести нашу энергетику одними «Геранями» – командир ВСУ

Россия запросто, причем за очень короткий срок, может положить украинскую энергетику.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик запрещённого в РФ «Азова», ныне комроты ударных дронов ВСУ Игорь Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По очень консервативным оценкам Главного управления разведки, Россия сейчас может производить 170 дронов «шахедного» типа в сутки. Этого в принципе достаточно, чтобы создать большие проблемы с электроэнергией в одной отдельно взятой области Украины. Следовательно, где-то за полмесяца Россия могла бы вынести практически всю энергетику.

Таковы сейчас возможности производства России. Конечно, мы выстроили какую-то систему обороны, но она также нуждается в модернизации. На мой взгляд, эти мобильные огневые группы – это то, что уже нас особо не спасет. И с ростом качества и количества российских дронов нам нужно так же обороняться против дронов дронами… Очевидно, что их станет в дальнейшем еще больше, очевидно, что они станут более быстрыми, точными, умными и, следовательно, для нас, как можно более опасными», – заявил Луценко.