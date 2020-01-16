За попытку майданить в Москве либералов наказали рублем

16.01.2020, Москва, Михаил Рябов

За организацию несанкционированных акций протеста минувшим летом в Москве либеральные вожди оштрафованы на 2,4 млн рублей. Именно во столько суд оценил компенсации Нацгвардии за незапланированный выход на работу и расходы на топливо 27 июля и 3 августа, когда в столице оппозиция митинговала из-за недопуска своих представителей на выборы в Мосгордуму.

Черемушкинский районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры Москвы к Алексею Навальному, Илье Яшину, Ивану Жданову, Любови Соболь, Владимиру Милову и другим оппозиционерам, сообщает газета «Коммерсант».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Ряд наблюдателей рассматривали летние протесты как репетицию выступлений оппозиции с прицелом на выборы в Госдуму и президентскую кампанию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Призывы на выход на несанкционированные акции минувшим летом открыто поддерживались посольством США.