За Порошенко агитируют фиктивными победами на фронте

03.04.2019, Донецк, Александр Гусар

С целью повышения рейтинга пока еще действующего президента Петра Порошенко, украинские СМИ опубликовали ряд фейков о захвате ВСУ территорий в «серой зоне».

Об этом сегодня во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатра».

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Он отметил, что действующий президент Украины, стремительно теряя поддержку электората, о чём свидетельствует результат первого тура голосования, активизировал свои действия по повышению собственного рейтинга.

«В этих целях штабом «ООС» участились информационные вбросы, о якобы, имеющихся успехах ВФУ по занятию стратегически важных объектов в «серых зонах». Причём так называемое занятие объектов осуществляется в плановом порядке, один раз в неделю и с Севера на Юг. Вначале был фейк о заходе ВСУ в Горловку, затем в Донецк, и можно спрогнозировать новые «успехи» украинских боевиков на Мариупольском направлении», – предположил Даниил Безсонов.

Он также добавил, что данная дезинформация целенаправленно публикуется в украинских СМИ для создания у общественности положительного и боеспособного образа ВФУ на фоне развала украинской армии, как это происходит в реальности.

«Украинское военное командование понимает, что кроме как осуществления «фейковых» информационных вбросов о героизации, и так называемых подвигах своего стада, ничем больше похвастаться не может», – резюмировал представитель оборонного ведомства.