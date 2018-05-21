21.05.2018, Москва, Елена Острякова
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Выборы, Киев, Крым, Мнение, Общество, Политика, Украина

За Порошенко будут голосовать “мертвые души” крымских татар


Возможная технология фальсификации будущих президентских выборов на Украине была обозначена в ходе прямого эфира телеканала «Россия-1», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что декларируя намерение создать фиктивную крымско-татарскую автономию в Крыму, Петр Порошенко пытается поднять себе рейтинг.

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«Отсюда идея сделать Крым крымско-татарским. Скорее всего, ничего не будет, но он надеется, что на выборах за него проголосуют крымские татары. Считается, что на территории Украины живут 700 тысяч временно перемещенных из Крыма лиц», – сказал Охрименко.

Приведенная им цифра вызвала недоумение в студии. Быстро выяснилось, что реально с территории полуострова выехала всего 31 тыс человек.

«Это прекрасный ресурс для досыпки голосов при голосовании. Это номинальные мертвые души», – предположил политолог Дмитрий Куликов.

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