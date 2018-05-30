30.05.2018, Минск, Анастасия Самойлова

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За последние две недели ВСУ нарушили режим прекращения огня более 250 раз

С прошлой встречи контактной группы в Минске ВСУ 251 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сегодня сообщил Руслан Якубов, руководитель представительства ДНР в СЦКК в ходе сегодняшней встречи подгруппы по безопасности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Минске идёт заседание рабочей группы по вопросам безопасности. Представители Республики озвучили статистику и аналитику нарушений режима прекращения огня украинской стороной, – отметил Якубов. – Всего за период с 16 по 29 мая зафиксировано 251 нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ. В результате обстрелов погибли четверо и ранены девять мирных жителей, разрушено два и повреждены 56 домостроений, а также пять объектов инфраструктуры», – отметил Якубов.