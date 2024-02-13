За потерей Авдеевки последует глубокий прорыв РФ к Днепропетровску – украинский эксперт

В случае, если падет Авдеевка, российская армия пойдет в сторону Покровска, откуда до Днепропетровска всего 100 километров.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кроме того, для ВСУ сложилась тяжелая ситуация и на других участках фронта.

«Тут принцип такой – главное сохранить боеспособность Вооруженных сил Украины. Если это удастся, удастся и удержать ситуацию. А так, потерять наиболее боеспособные части и остаться без резервов, а потом получить обвал фронта – ну, это неприятная перспектива.

Мы не имеем представления, как обстоит дело с резервами. Есть ли у Генштаба возможность в случае неприемлемого развития ситуации, если мы потеряем Авдеевку, дорога на Покровск открыта. У меня вопрос – успели ли построить эту линию укрепления, которую до нового года говорили о том, что начали строить. В каком она состоянии? Если там еще конь не валялся, то можем потерять территорию до Покровска. А от Покровска до Днепра каких-то 100 километров. Поэтому такие неприятные перспективы.

И ситуация на фронте – не только Авдеевка, есть еще район Угледара, Марьинки, противник уже в двух километрах от Часов Яра, пытается обложить с двух сторон Купянск. Почему я говорю о том, что тревожная ситуация на фронте, – я не паникую, но что есть, то есть», – заключил Золотарев.