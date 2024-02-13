За правильное поведение: Львов может отойти венграм, а не полякам – Васильев

Любовь Смирнова.  
13.02.2024 22:30
  (Мск) , Севастополь
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Венгрия, Вооруженные силы, Галичина, Дзен, Дипломатия, Львов, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Владимир Путин не случайно в интервью Такеру Карлсону вспомнил о поездке на Западную Украину в советское время – он там видел венгров, а поляков не встречал. И это отчасти потому, что Польша одна из причин масштабной спецоперации на Украине, а не полицейской акции.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал блогер, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Путин не случайно в интервью Такеру Карлсону вспомнил о поездке на Западную Украину...

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«Ещё до 2022 года проводилось зондирование на тему дальнейшей судьбы Украины, и, в частности, по некоторой информации поляки выдвинули тогда аппетиты распределения чуть ли не до Киева и Чернигова. Соответственно, когда разумные предложения о Галиции и прочее были отвергнуты, в общем, состоялось то, что состоялось.

Конечно, такая конспирологическая может быть версия, её, понятное дело, с нашей стороны пока документами не подтверждали, и я не знаю, когда эта информация будет рассекречена. Но это вполне очевидный шаг, вполне могло быть, зная жадность поляков, тем более их проект «Междуморья». То есть они хотели, по сути, сохранить Одессу и Киев за собой, что для нас было в корне неприемлемо», – указал он.

По словам эксперта, после этого Польша очень активно вписалась в действия на Украине, и в принципе была одним из зачинщиков превращения полицейской операции в полномасштабные военные действия.

«В этом Варшава и Лондон основные зачинщики. И, судя по тому, что было сейчас сказано и КАК сказано – Польше не предлагается ничего. И судьба Западной Украины, которая этнически близка к Польше, это исторические земли и прочее, больший акцент в интервью был сделан на венгров. Путин упомянул путешествие советских времён, людей в шляпах, что это их земля, что они сохраняют культуру.

Таким образом при возможном формате разделения этой территории, я могу сделать предположение, что, видимо исторические земли – Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, которые назывались Лемберг, Станислав и Тарнополь, входили в состав Австро-Венгерской империи, и были гораздо ближе к венграм.

А в составе Польши они были по сути всего лишь 20 лет. И польские надежды на Львов, о котором большая часть консервативной элиты по-прежнему мечтает, возможно накроются медным тазом», – заключил Васильев.

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