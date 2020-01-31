За преступления Зеленского перед страной ответит Гончарук накануне выборов – эксперт

31.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Украины Владимир Зеленский не будет спешить распускать Кабмин и увольнять премьера Алексея Гончарука, так как планирует повесить на него ответственность за все непопулярные реформы, вроде открытия рынка земли или повышения пенсионного возраста.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил украинский политолог Кирилл Молчанов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«После череды заявлений президента Украины – очень нелогично, если не сказать безалаберно, будет выглядеть в ближайшие несколько недель отставка Гончарука.

Потому что президент де-факто ему дал карт-бланш, он взял на себя ответственность за Гончарука, когда дал ему второй шанс на встрече после «плёнок», а, во-вторых, он недавно в интервью израильскому изданию сказал, что правительство Гончарука – это как новый автомобиль, который ещё не выработал своё моторесурс.

Всё это явно указывает на то, что говорить о какой-то громкой отставке всего кабинета точно не стоит. Более того, это будет выглядеть даже нелепо и непродуманно», – размышляет эксперт.

«Это не потому, что Гончарук сильно нравится Зеленскому или он бы его не хотел подвинуть, а банально по той причине, что он не выполнил всю черновую и грязную работу, которая возлагалась на его кабинет», – подчеркнул Молчанов.

По его словам, прежде кадровых решений необходимо, чтобы правительство протащило непопулярные в обществе вещи.

«Это открытие рынка земли, это приватизация стратегических объектов, это трудовой кодекс, поднятие пенсионного возраста, это дальнейшее фискальное удушение бизнеса.

Вот, когда все эти вещи будут приняты в связке с парламентом, тогда будет какая-то логика повесить всех собак на Гончарука, попытаться максимально канализировать на него весь негатив.

По политической логике это можно сделать где-то к сентябрю, чтобы – как раз после отставки или смены кабинета – можно было идти с обновлённой командой на местные выборы», – добавил Молчанов.