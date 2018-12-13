За процессом над Януковичем внимательно следят на Западе

13.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Продолжающийся на Украине суд над Виктором Януковичем в настоящее время уже “кровоточит” на президентские выборы в Украине 2019 года, в то время как действующий президент Петр Порошенко проигрывает Юлии Тимошенко, у которой уже двухзначный перевес, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в статье американского издания Washington Times.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Судебный процесс также продолжается по мере нарастания напряженности между Украиной и Россией в связи с недавним военным инцидентом в Азовском море, где российские коммандос захватили украинские военно-морские суда и членов экипажа, которые все еще удерживаются.

“Обе стороны играют в игры”, – отметили в Washington Times.

Американские журналисты заявили, что считают инцидент в Азовском море делом рук Порошенко. По их мнению, он должен был помочь ему восстановить рейтинг среди избирателей.

“После наблюдения за театром абсурда в зале суда, когда адвокаты на судебном заседании перекрикивались с обвинением как на матче, Янукович остается в больничной койке в Москве, неспособный закончить дачу своих показаний по видеосвязи из-за травмы позвоночника, полученной в результате предполагаемого несчастного случая во время занятий спортом”.

В украинской прокуратуре заявили, что предоставили Януковичу возможность изложить свою позицию в связи с обвинениями в государственной измене т.е. “координации” с президентом России Владимиром Путиным “возможной аннексии Россией Крымского полуострова”, – говорится в американской статье.

Представители обвинения заявили, что очевидным доказательством этого является использование Путиным письма Януковича с просьбой о вторжении для оправдания ввода войск в Украину.

Между тем, адвокаты Януковича утверждают, что письмо президенту России является простой попыткой получить помощь для восстановления конституционного порядка в Украине, и что подобные письма ранее были отправлены в Польшу, Германию и Францию (чьи представители подписали соглашения Януковича с Евромайданом от 21 февраля 2014 – Прим.Ред.) ​​и остались без ответа.

Американские журналисты предположили, что команда защиты Януковича сама может обратиться в Европейский суд по правам человека.

“Изначально это судебное разбирательство не имело никакого отношения к справедливости и законности. На самом деле мы стали свидетелями неуклюжих попыток политической мести правительства против его политического противника и миллионов его сторонников “, – говорится в заявлении группы адвокатов, представляющих Виктора Януковича.

“Ни уведомление о подозрении, ни обвинительное заключение не были переданы президенту Януковичу, как того требует закон Украины… (Януковичу – Ред.) незаконно и несправедливо было отказано в его праве участвовать и предоставлять доказательства своей защиты не только на протяжении всего судебного процесса, но и на досудебной стадии – стадии расследования … Главные свидетели защиты были несправедливо лишены права давать свидетельские показания.

Также адвокаты сообщили, что экспертные заключения, представленные независимыми экспертами из США, Великобритании, Швейцарии и Украины были несправедливо отклонены судом.

“Очевидно, что этот процесс является результатом и ярким примером полного попрания принципов верховенства закона в Украине”, – констатировали юристы.

“В любом случае, кажется очевидным, что судебное разбирательство (над Януковичем – Ред.) – это то, что все будут оценивать на предмет приверженности западным ценностям судебной системы. Также очевидно, что его успешный исход имеет первостепенное значение для Украины, чтобы идти по пути устранения разрушительной коррупции

Очевидно и то, что Порошенко хочет быть переизбранным. По мере приближения марта 2019 года использование Керченского конфликта на подобие “Тонкинского инцидента” (используя который США напали на Вьетнам – Ред.) остается реальной проблемой, которую президент попытается использовать, чтобы помешать предстоящим выборам”, – пишут авторы статьи.