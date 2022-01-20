За прошлый год в Косово зафиксировано 133 нападения на сербов

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Знаменитый монастырь Сербской православной церкви в Косово – Высокие Дечаны – опубликовал статистику нападений на сербов в отторгнутом албанскими сепаратистами при поддержке НАТО крае.

Обобщенная информация была опубликована в твиттере обители, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«133 нападения на сербское население в Косово в 2021 году. Всего в 2021 году сербы и их имущество подверглись нападениям 133 раза. Это зарегистрированные нападения. Одна атака/инцидент за 2,7 дня. Если в часах, то один раз в 65 часов, в самом сердце Европы», – сообщили в монастыре.

К тексту приложена инфографика, наглядно демонстрирующая статистику нападений на сербов по всему Косово и характер этих нападений.

Монастырь Высокие Дечаны (Високи Дечани) был основан сербским королем Стефаном Дечанским (Неманичем) в 1327 году. В 2007 году обитель подверглась минометному обстрелу. На сегодняшний день этот монастырь – единственное хранящее следы сербского присутствия место в Дечанах, откуда албанские боевики изгнали либо убили всех сербов.

В 2020 году албанские сепаратисты отобрали у обители 24 гектара земли, чтобы провести через охранную зону автомобильную трассу.