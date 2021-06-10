За провал европейской дипломатии против России ввели санкции – Лавров

10.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Основной причиной напряжения отношений между Россией и странами Европы является то, что Запад продолжает поддерживать незаконное киевское руководство, пришедшее к власти в результате госпереворота в 2014 году.

Об этом на международном форуме «Примаковские чтения» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не можем не понимать, что главной причиной нынешнего не самого радужного отношения между нашими странами является поддержка Берлином, да и всем Западом, вооружённого кровавого антигосударственного переворота, который произошёл на Украине в 2014 году – через 12 часов после того, как Германия, Франция и Польша гарантировали соглашение об урегулировании между тогдашним президентом Януковичем и оппозицией. И которое было разорвано подписантами от оппозиции наутро после самой церемонии подписания.

Не то, чтобы Германия, Франция и Польша призвали оппозицию к порядку – они в ответ на наши обращения даже поощрили такой ход событий. А к власти пришли люди, которые сразу же обозначили свою яро русофобскую позицию – потребовали вышвырнуть русских из Крыма, направили в Крым поезда с вооруженными бандитами. И когда Германия просто промолчала и стала говорить: «Ну, реальность на Земле изменилась», – сказал министр.

Лавров подчеркнул, что Запад обвинил в собственных «промахах» Россию, наложив на неё санкции.

«Причём в ответ на эту свою политику обвинили нас, что мы нарушаем какие-то правила, изобретённые нашими коллегами, объявили аннексией акт, который был основан на свободном волеизъявлении Крыма. И на нас наложили санкции за тот провал, который потерпела европейская дипломатия, не сумев заставить оппозицию, о чем, при посредничестве Германии, Франции и Польши, она договорилась с Януковичем», – добавил министр.

Также он подчеркнул, что Россия при этом вела себя крайне корректно и аккуратно, пыталась наладить диалог и урегулировать возникшую проблему – так были подписаны Минские договорённости, которые Украина не выполнила до сих пор. «Но также, как и с соглашением февраля 2014 года, Минские договорённости пока не выполняются. И, к нашему огромному сожалению, Германия и Франция, как участники Нормандского формата, пытаются всячески выгораживать абсолютно деструктивную позицию, которую занимает Киев. Вы знаете, Зеленский не раз говорил : «Я не хочу выполнять Минские договорённости, но надо их оставить, потому что пока они есть, будут санкции против России». И эту логику ни разу не опровергли и даже не прокомментировали наши немецкие, французские и прочие коллеги», – отметил Лавров.

Министр резюмировал, что Россия до сих пор хочет наладить нормальные отношения и сотрудничество с Германией, которая всё ещё может стать договороспособной.