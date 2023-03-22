За провалы украинской ПВО виновными объявлены телеграм-каналы

Игорь Шкапа.  
22.03.2023 17:31
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Цензура


На Украине планируют блокировать телеграм-каналы, раскрывающие движение российских ракет и беспилотников.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

На Украине планируют блокировать телеграм-каналы, раскрывающие движение российских ракет и беспилотников. Об этом, передает...

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Эту информацию о сообщил в эфире транслируемого в обязательном порядке на Украине телемарафона

По его словам, такой информацией телеграм-каналы помогают противнику выявлять слабые места украинского ПВО.

«В ближайшее время будут приняты серьезные решения, возможно, будут возбуждены даже уголовные дела, потому что некоторые телеграм-каналы в режиме реального времени представляют информацию о движении БПЛА или ракет», – возмутился Игнат.

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