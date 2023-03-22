За провалы украинской ПВО виновными объявлены телеграм-каналы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине планируют блокировать телеграм-каналы, раскрывающие движение российских ракет и беспилотников.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Эту информацию о сообщил в эфире транслируемого в обязательном порядке на Украине телемарафона

По его словам, такой информацией телеграм-каналы помогают противнику выявлять слабые места украинского ПВО.

«В ближайшее время будут приняты серьезные решения, возможно, будут возбуждены даже уголовные дела, потому что некоторые телеграм-каналы в режиме реального времени представляют информацию о движении БПЛА или ракет», – возмутился Игнат.