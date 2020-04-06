«За путинские бабки!». В Киеве сошлись в рукопашную из-за масок

06.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Возле одного из киевских супермаркетов группа неизвестных людей начали высказывать претензии активистам от Оппозиционной платформы – За жизнь за то, что они раздают медицинские маски «за путинские деньги».

Соответствующую видеозапись опубликовал в своём блоге украинский журналист Андрей Павловский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За путинские бабки, бл@ть, раздаёшь здесь маски. Это преступление, сепаратизм, я против сепаратизма. А сепаратизм карается законом», – возмутились русофобы, однако предложение волонтёров прямо сейчас вызвать правоохранителей проигнорировали.

После этого активисты от «ОПЗЖ» продолжили раздавать прохожим маски.

Однако к недовольным присоединился охранник супермаркета. Он начал требовать у активистов сертификаты на маски и пытаться отогнать проблемных соседей подальше от охраняемого объекта.

«Неизвестно, что это за средства. Может, там кокаин, или какая-то марихуана», – сказал охранник.

Группа недовольных продолжила называть активистов «сепарами» и выхватывать упаковки с масками из коробки. В итоге разгорелась потасовка, в результате которой пачку со средствами индивидуальной защиты разорвали и высыпали ее содержимое на тротуар.

Один из прохожих высказал возмущение и сразу получил по лицу от людей, которые разбросали маски. Разгорелась драка, которую сразу прекратили возмущавшиеся националисты, ретировавшись под угрозы, что к месту событий уже едут правоохранители.