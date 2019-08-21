За пять лет СБУ обнаружила на стороне ЛНР и ДНР лишь 201 иностранца

21.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

С начала военных действий на Донбассе СБУ объявила о подозрении 201 иностранцу, которые воевали на стороне ЛНР и ДНР, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

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“В период с февраля 2014 года по настоящее время следователями СБ Украины 201 иностранному гражданину было сообщено о подозрении”, – проинформировали в СБУ.

В спецслужбе уточнили, что 178 подозреваемых были гражданами РФ и еще 23 человека – граждане других стран.

Таким образом СБУ фактически опровергла утверждения официального Киева о каки–то десятках тысяч находящихся на Донбассе российских солдат.

Ранее ПолитНавигатор сообщал, что по подсчетам СБУ в рамках программы “Тебя ждут дома” в 2019 году 367 человек добровольно отказались от участия в деятельности военных формирований ЛНР и ДНР.