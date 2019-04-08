За пять лет ВСУ лишь увеличили отставание от российской армии

08.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Под началом Петра Порошенко украинская армия сильнее по отношению к российской так и не стала.

Об этом в “Известиях” пишет военный эксперт Антон Лавров, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“Петр Порошенко провозгласил Россию главным противником страны. Но под его руководством национальная армия, несмотря ни на какие лозунги, сильнее по отношению к российской не стала. Наоборот, в этот период на каждую единицу новой и модернизированной украинской бронетехники в РФ закупалось несколько. На каждый отремонтированный и покрашенный для украинских воздушных сил устаревший самолет или вертолет приходится десяток новых и современных машин, которые получили российские ВКС”, – отмечает автор.

Также он указывает, что пока ВСУ пытается освоить довольно банальный опыт противоповстанческих боевых действий, российская армия оттачивала в Сирии навыки ведения современной сетецентрической, высокотехнологичной войны.

“Разрыв в боевых возможностях между Россией и Украиной за последние годы только вырос. Разумеется, ситуация не улучшится и при другом президенте. Слишком разные весовые категории у бывших «братских республик». Но более реалистичный взгляд на свои возможности и уменьшение воинственной риторики Украине не повредят”, – резюмирует Лавров.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, председатель комитета Верховной рады по вопросам обороны и нацбезопасности Сергей Пашинский развенчал миф о якобы успехах ВПК Украины, сказав, что украинский потолок – броневик «Дозор» и миномет «Молот», а не серьезные современные образцы вооружений.

В свою очередь экс-начальник Генштаба ВСУ Анатолий Лопата, заявил, что для успешной войны с Россией Украина имеет много эффективной техники времен Великой Отечественной и нужно лишь подготовить расчеты и экипажи для этой техники.

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