За пятью Зе-вопросами скрывается уничтожение украинцев и война с Россией – нардеп

16.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Инициированный Зеленским опрос украинцев одновременно с проведением местных выборов имеет далеко идущие цели с катастрофическими для украинцев последствиями.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил бывший замгенпрокурора Украины, а ныне депутат Верховной рады Ренат Кузьмин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Об этих пяти вопросах нельзя говорить без улыбки, но это всё похоже на попытку легализовать что-то. Вот, что?» – сказал Кузьмин.

Он привёл как пример одно из произведений американского фантаста Роберта Шекли, где рассказывалось о развитой высокоморальной планете, в которой вообще не было преступлений по той причине, что правительство легализовало все преступления. При этом вырастающие в этой системе координат поколения считали свою страну самой демократичной.

«Это – перевёрнутый мир, который президент Зеленский хочет внедрить у нас в Украине. Он хочет легализовать всё то, о чём сказал: сначала лёгкие, потом тяжёлые наркотики, он уже легализовал игорный бизнес, они хотят легализовать проституцию, потом они легализуют секс с животными, потом легализуют потихонечку грабить, пока не сильно. Это всё звенья одной цепи, но целью является подготовка к войне с РФ на территории Украины», – объяснил депутат.

«Президент Зеленский такими манипуляциями пытается получить как бы одобрение украинского народа на размещение на Украине баз НАТО с целью обеспечения выполнения Будапештского меморандума.

Другими словами, он нас готовит к тому, чтобы украинское общество сначала привыкло к мысли, что такое возможно, потом к мысли, что это справедливо, правильно и нужно, потом к мысли, что это неизбежно. В итоге мы не сильно будем удивляться, когда натовские военные базы станут вдоль границы с Россией, в том числе и на Чёрном море.

А для того, чтобы люди, точнее, как они считают, рабы, не сильно сопротивлялись, им разрешат марихуану, героин, кокаин, проституцию, игорный бизнес, что ещё хотите? Секс с животными? Пожалуйста! В общественных местах – тоже, с дикими животным – давай, с домашними, попугай … Что хотите – нате, только не гавкайте. И не смотрите в сторону натовских баз.

А когда начнётся широкомасштабная провокация и возможная война с Россией на территории Украины, уже некому будет возмущаться, потому что население Украины будет уничтожено.

И уничтожено оно будет в силу того, что нынешняя украинская власть – вовсе не украинская. Это оккупационная власть, это власть, которая уничтожит нашу страну в угоду интересам западных даже не государств, а западных корпораций, которые наживаются на войнах», – заключил Кузьмин.