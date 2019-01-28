За ракетами пойдут танки: В Киеве ожидают бурю в степях Украины

28.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Россия не ограничится исключительно точечными ракетными ударами, если решится на войну с Украиной.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на все достижения РФ – высокоточное вооружение, попытки действовать, как США последние 25 лет – всё равно они нас обстреляют своими баллистическими ракетными комплексами, крылатыми ракетами, но это совсем не то количество ракет, чтобы решить все задачи. Всё равно потом надо будет вводить авиацию, танковые и мотострелковые соединения. И будет фактически с новыми технологиями в значительной мере повторение того, что всем известно со Второй мировой войны, то есть, важную роль будут играть танки, артиллерия”, – сказал Белесков.

По его словам, у РФ нет такого количества высокоточного оружия, чтобы решить все свои задачи. Он напомнил, что даже США во время операции “Буря в пустыне” пришлось вести танковые бои в Ираке.

Кроме того, киевский политолог убежден в правильности создания украинского танкового резерва, о чем сообщил министр обороны Степан Полторак.

«Этот резерв очень важен, потому что какое будет основное задание перед ВСУ? Максимально вымотать наступательный потенциал русских частей, не дав захватить большую часть Левобережной Украины. Это удастся только в том числе, если у нас будут подвижные резервы, мы справимся, то есть мы выдержим. А если не удастся на протяжении недели-десяти дней боёв удержать и полностью уничтожить наступательный потенциал, вымотать русских, то будут немного другие, негативные последствия», – добавил Белесков.