20.09.2019, Киев, Игорь Петров
 
Криминал, Политика, Сельское хозяйство, Украина
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За рейдерством в аграрном секторе Украины стоят американцы

Рейдерство сельскохозяйственных земель в Украине в последние годы активизировалось – и за этим стоят американские компании.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Сергей Шабовта, президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие аграрные хозяйства на протяжении последних лет были вынуждены пойти на создание собственных вооруженных подразделений, потому что они не видели иного выхода в противодействии нападкам с целью захвата земли и фальсификации документов, рейдерству. Но никогда рейдерство не было так остро в отношении земли. Очевидно, есть мощный заказ.

Для экспертов не секрет, что же 2-3 года в Украине работает мощный пул, нанятый американскими компаниями, который выискивает малейшие прорехи в законодательном обеспечении сделок связанных с землей чтоб изыскивать возможности для рейдерского захвата», – сказал Шабовта.

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