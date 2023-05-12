За решетку отправился очередной боевик меджлисовского батальона

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36-летний гражданин Украины проведет пять лет в колонии строгого режима за участие в запрещенном в России «Крымско-татарском батальоне им Номана Челебиджихана».

Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинец в период с 2015 по 2017 годы принимал активное участие в деятельности НВФ. В частности, на него были возложены обязанности, связанные с проверкой лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска на Государственной границе между Украиной и Республикой Крым Российской Федерации, охраной объектов незаконного вооруженного формирования. При этом, имея реальную возможность добровольно выйти из его состава, он не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом», – заявили в ведомстве.

Задержали боевика в ноябре прошлого года при попытке въехать на территорию Крыма.