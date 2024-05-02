«За Россией шпионят, потому что она лучшая» – полковник швейцарской разведки

Вадим Москаленко.  
02.05.2024 23:28
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Китай, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина, Шпионаж


Россия превосходит своих противников как в военной доктрине, так и в современных военных технологиях.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил полковник швейцарской разведки в отставке, аналитик Жак Бо, переводил которого эмигрировавший в США военно-политический эксперт Андрей Мартьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия превосходит своих противников как в военной доктрине, так и в современных военных технологиях....

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«Первое, в чём Россия преуспела – это последовательность и стабильность внутренней российской военной доктрины, начиная от оперативного искусства, и подход к стратегическому планированию. Это всё есть.

В то время, как у Украины это было сборище и советской доктрины, и доктрины НАТО. Разброс в технике, различные разновидности. Танков сборная солянка, в ПВО, и прочее. У них какая-то мешанина. А у России всё чётко и последовательно, от доктрины до тактического уровня», – сказал Бод.

«Все лучшие патенты, все лучшие разработки в области вооружений сейчас находятся не в США, они находятся в России. Например, США так и не смогли произвести гиперзвуковое оружие. Россия его использует. Китай – ведущий в мире разработок радиоэлектронных систем. То есть, получается совсем наоборот.

Естественно, шпионят на предмет России и Китая, чтобы иметь доступ к этим разработкам. Поэтому – это совершенно очевидно, где происходит реальный шпионаж, и идет он против России и против Китая», – подытожил он.

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