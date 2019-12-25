За российский газ Украина расплатится новыми потерями, – экс-вице-премьер

25.12.2019, Киев, Игорь Петров

Украина не может считать успешными анонсированные параметры нового соглашения с Россией по газу, поскольку они сулят потерю Киевом значительной части доходов от транзита.

Об этом в беседе на Радио «НВ» заявил Павел Розенко, экс-вице-премьер Украины (2014-2016 гг.), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Новый газовый транзитный договор заключен на невыгодных для Украины условиях. Объем – еще один вопрос. В 2019 году мы будем иметь прокачку через ГТС на уровне более 80 млрд куб.м. А на следующий год мы зафиксировали в контракте 65, а еще через год – 40 млрд. То есть, мы через год будем прокачивать в два раза меньше, чем прокачиваем даже сейчас, в условиях конфликта с «Газпромом», в условиях войны с Россией. Через два года мы будем прокачивать в два раза меньше. И это лишь треть мощности», – сказал Розенко.

Однако это не все опасения бывшего чиновника-майданщика. Он боится, что Владимир Зеленский ради снижения цены на газ, которой хотят избиратели, пойдет на политические договоренности с Россией, представляющие опасность для украинской самостийности.

«Мы помним, чем рассчиталась Украина за Харьковские соглашения. Было продолжение пребывания российский войск на территории оккупированного Крыма на 50 лет. Этим удалось нарастить там свое присутствие и, в конце концов, завершилось аннексией Крыма и войной на части территории Украины. Поэтому цена российского газа для Украины чрезвычайно высокая.

Команде Зеленского надо, наконец, говорить правду людям и не жить в условиях постоянной избирательной кампании. Зеленскому надо для себя, наконец, принять решение, кем он хочет стать – придерживаться своей же логики, что он идет на один срок, но он хочет сделать настоящий прорыв для Украины, или он превращается в человека, который судорожно держится за свое кресло и думает, как ему пройти на второй, третий срок и превратиться в украинского Путина или украинского Лукашенко?

Если он придерживаться своей предвыборной логики, то людям можно пояснить все просто. Но я вижу, что кто-то хорошо играет на его страхе разговора с обществом и страхе потери рейтинга хорошо играет. В первую очередь речь идет о его окружении.

Он идет по пути наименьшего сопротивления. Но наш прошлый опыт пути наименьшего сопротивления в отношениях с Россией привел к тому, что она захватила часть территории. Какой еще частью Украины готов пожертвовать Зеленский ради того, чтобы его рейтинг на какой-то момент не упал? Это вопрос к самому президенту», – сказал Розенко.