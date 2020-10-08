За рубежом на смену русофобии пришло прямое преследование граждан РФ – Вышинский

08.10.2020, Москва, Владимир Гладков

В мире на смену русофобии приходит целенаправленное и масштабное преследование граждан РФ за рубежом, в связи с чем необходимо создать механизмы оказания им «первой юридической помощи» и поддержки в дальнейшем.

Об этом в ходе круглого стола заявил Исполнительный директор МИА «Россия сегодня», член СПЧ Кирилл Вышинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Как мне кажется, русофобию мы потихоньку проезжаем. Мы переходим к какому-то другому явлению в мире, которое связано просто с началом преследования граждан РФ.

Если понятно, что экономические санкции особого результата не дали, и это уже понятно, то начинают, выражаясь простым языком, прессовать российских граждан. И не только граждан РФ, но и Россию.

И к этой реальности уже нужно как-то по-другому относиться. Потому что речь идет не о фобиях, не о пренебрежении, не о боязни русских, а о начале масштабных преследований.

Просто это очевидно, поскольку, если ты русский – это подозрительно, если русский гражданин – ты потенциальный преступник, а если ты, предположим, русский журналист или русский общественный деятель – то ты уже просто преступник во многих странах, по определению, о чем свидетельствует практика», – сказал он.

Пор мнению журналиста, России необходимо создать соответствующие механизмы, позволяющие поддерживать попавших в беду граждан.

«Что в этом смысле можно и нужно делать? Понятно, что эта политика разная в ближнем зарубежье, в СНГ, в странах «третьего мира», и в странах «золотого миллиарда». И инструменты реакции на эти проявления нужно искать разные.

Но базовый подход, как мне кажется, простой – необходимо создавать механизм защиты наших граждан. Страховщики не могут брать на себя оплату адвокатов, но действительно важна какая-то первая юридическая помощь, которая необходима в первые часы или сутки нахождения или попадания за решетку.

Это очень важно, потому что человеку подсовывают бумаги – если он не знает языка и местного законодательства, что-то подписывает, дает какие-то показания… Идея со страхованием первой юридической помощи очень важна.

Вторая часть задачи – создание общего механизма поддержки людей, оказавшихся в такой ситуации, будь то фонд, или частное партнёрство. Это нужно было сделать уже вчера, потому что практика показывает, что уже нет русофобии, а есть преследование. Русофобия была вчера, а сегодня это преследование», – добавил Вышинский.

Он предложил принять соответствующие изменения в законодательство РФ, а также начать возбуждать в отношении иностранных судей-русофобов уголовные дела в Следственном комитете, что должно заставить их задуматься.

В свою очередь, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич высказался о необходимости создания соответствующих организаций, которые будут предоставлять материальную и правовую помощь гражданам России, попавшим в беду.

«Мне кажется, что назрела необходимость создания некоего государственного фонда или организации, которая могла бы оказывать экстренную поддержку россиянам, которые попадают в беду за границей, в том числе на экстренные юридические услуги. Потому что большинство наших граждан оказываются застигнутыми врасплох и не понимают, что делать и к кому обращаться.

А те адвокаты, которые потом появляются, выдвигают совершенно заоблачные прайсы, и человек попадает между молотом наковальней.

Второй момент – надо понимать, что информационная война и просто давление против нашей страны до нижней точки ещё не дошли, дальше будет только хуже. И любой гражданин нашей страны, находясь заграницей, дальше может стать заложником за какое-то реальное маленькое нарушение, или просто придуманное и высосанное из пальца.

Потому что любой гражданин, по мнению Запада, потенциально готов вмешаться в выборы на любой территории, даже если он находится там туристом один день проездом», – сказал он, добавив о необходимости создания памятки с телефонами первой помощи, куда надо обращаться.