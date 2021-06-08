«За русским рэпом идёт русский медведь» – Дроздов пугает страшным сексуальным «уроком Белоруссии»

08.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Чтобы не попасть под влияние России, Украине нужно усвоить уроки Белоруссии – ликвидировать русский язык и культуру и активнее проводить декоммунизацию.

Об этом в эфире «4 канала» заявил скандальный львовский журналист и патологический русофоб, бандеровский пропагандист Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уроки Белоруссии очень сильные, очень геополитические и очень украинские.

Урок первый, уважаемые друзья. России не обязательно оккупировать кого-то, достаточно заменить их язык своим, их культуру своей, их присутствие своим, и всё. И оккупировать не надо. Это фактически их страна.

Урок второй. Двуязычие предусматривает потерю идентичности и, соответственно, потерю государственности. История двадцатилетия двуязычия Белоруссии – это история полного поражения белорусского языка. И это очень тревожный сигнал для Украины, которая не хочет выходить из-под языковой оккупации. Вот вам пример Белоруссии. Чем больше вы варнякаете на русском языке, тем больше процент поглощения вашей страны Россией, и это прямой белорусский пример», – рассуждает Дроздов. «Красная символика – это тоже пример Беларуси. Приводит к Путину. Страны, которые не выдавливают из себя коммунистическое, которые не проводят у себя декоммунизации и десоветизации, «красные страны» оказываются рано или поздно в России, потому что красный цвет – это цвет крови, России, это российский цвет. Дружба с РФ означает поглощение. Не существует дружбы с насильником. Не бывает возможностей дружить с оккупантом гипотетическим. Любое заигрывание в дружбу означает потерю государственности, потому что Россия дружит только сверху, поза у неё такая, и это даже не собачья, это больше по-медвежьи», – фантазировал русофоб.

Следующим уроком он назвал заигравшихся диктаторов, которых нужно сбрасывать, пока не поздно.

«Тот урок, слава богу, Украина с Януковичем усвоила, с трудностями, но ценой «небесной сотни» скинули диктатора потенциального. Народ, который этого не делает, оказывается в России, потому что все диктаторы принадлежат к российскому клубу диктаторов. Последним гарантом каждого диктатора в любой стране является Россия. Потому что Россия – это клоака диктаторов, это клоака тиранов, которая подбирает тиранию под себя, потому что сама является тиранией и сеет тиранию», – исходил ядом пропагандист.

Подводя итог, он подчеркнул как главный урок Белоруссии то, что Русский мир всегда начинается «с культуры и с гуманитарного».

«Они не сразу ввели свои войска, они не сразу ввели свои акцизы, товары и так далее, экономики. Они начали с гуманитарного, они ввели свой язык и свою шоу-бизнесовую, московскую, киркоровскую и пусть там – басковскую, культуру. Любая оккупация России начинается с культуры, они культуру превращают во флагмана проникновения русского в эту страну, как бациллу, как инфекцию. А когда из середины это всё разрастается, приходят военные. За песенками, за русским рэпом, за русским шансончиком, за всем русским всегда идёт русский солдат. Кто этого не понимает, посмотрите, пожалуйста, на Беларусь. Забрали язык, забрали культуру, забрали свой шоу-бизнес. Беларуси нет, Беларусь, прощай», – бредил Дроздов.