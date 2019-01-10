За сбыт фальшивых лекарств через интернет в России будут сажать на 8-12 лет

10.01.2019, Москва, Галина Шершнева

Госдума РФ приняла в первом чтении сегодня законопроект усиливающий ответственность за распространение в интернете фальсифицированных лекарств и биологически активных добавок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы видим, что очень активное распространение фальсифицированных лекарств осуществляется через интернет. Самое главное — сделать невыгодной эту преступную экономическую деятельность, направленную против жизни и здоровья граждан», – сказала автор законопроекта вице-спикер Ирина Яровая.

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По ее данным, за прошлый год в России было изъято 200 серий фальсифицированных лекарственных субстанций, из которых было изготовлено более 61 серийных препаратов.

Продажа подделок с использованием СМИ и интернета, согласно законопроекту, будет караться лишением свободы от 5 до 8 лет со штрафом в размере от 1 млн до 3 млн рублей. Если в результате незаконного обращения погибло два и более человек – от 8 до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере от 2 млн до 5 млн рублей.

Кроме того, предлагается установить штрафы для граждан до 200 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – до 800 тысяч рублей, для юридических лиц – до 5 миллионов рублей. Также возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.