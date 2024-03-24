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После атаки НАТОвских ракет по Крыму минувшей ночью, стратегические бомбардировщики России осуществили залп в направлении Украины. Взрывы прозвучали в ряде городов, однако наибольшая концентрация – по городку Стрый на Западной Украине. Чем он мог быть интересен как цель – расскажем немного ниже.

Правда, по нынешним меркам удар вряд ли можно назвать масштабным – сами ВСУ насчитали всего около 30 ракет – то есть, примерно столько, сколько враг запустил перед этим по Крыму/Севастополю. Хотя вдобавок на Украину прилетело еще примерно с три десятка дронов «Герань». Они не только разрядили ПВО, но и поразили некоторые намеченные цели – например, портовую инфраструктуру на Дунае в Одесской области.

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Наиболее интересна информация о высокой концентрации ударов (несколько волн) по городку Стрый Львовской области. Причём, «Кинжалы» били сюда повторно ещё и утром – то ли по выжившим после ночной атаки, то ли по разбиравшим завалы (украинский губернатор сообщил, что сотрудники МЧС не пострадали, т.к. заранее перешли в укрытие).

С одной стороны, в Стрые находится аэродром, который, как предполагается, мог готовиться для приема F-16. Но это ещё не всё.

«Именно в Стрые была одна из главных перевалочных баз, через которую НАТОвцы поставляли на Украину оружие, снаряжение и … своих солдат», – утверждает обозреватель Юрий Подоляка.

Официально украинские власти подтверждают лишь «поражение объекта критической инфраструктуры» и последующий пожар. Компания «Нафтогаз» также сообщила о повреждении своих объектов на Западной Украине. Однако львовский мэр Андрей Садовый назвал украинское ПВО «титанами» и, пользуясь случаем, призвал граждан переводить деньги фондам, помогающим ВСУ.

Кстати, утверждается, будто перед ударом по цели во Львовской области одна из ракет, маневрируя, залетела на 39 секунд в воздушное пространство Польши. Варшава уже заявила, что поднятые в небо истребители готовились сбить цель, если бы она так быстро не покинула польское небо. США и британцам уже пообещали передать новые системы «Sky Sаbre» для ПВО Польши.

Кстати, бандеровцы объяснения Польши по поводу невозможности сбить ракету восприняли как предательство «союзников».

«Это цирк», – не скрывает раздражения украинская телеведущая-нацистка Янина Соколова.