18.08.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Украина
Просмотров:

«За Севастополь ответите»: Белорус пришел в запрещенной майке на украинский праздник

«Праздник украинской культуры» прошел в Минске при поддержке посольства Украины в Белоруссии.  Об этом сообщает дипломатическое представительство на своем сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Помимо концерта творческих коллективов Черниговской области и самодеятельности белорусских украинцев, были организованы выставки народных ремесел и дегустации блюд национальной кухни. Причем названия блюд были написаны по-русски.

«С участием большого количества слушателей прошел открытый урок украинского языка», – сообщает посольство.

Оно утверждает, что в празднике приняло участие несколько тысяч человек, однако судя по фото и видео в соцсетях, на площади было немноголюдно.

Среди гостей праздника оказался белорус в майке с портретом актера Сергея Бодрова, сыгравшего в фильме «Брат-2», запрещенном на Украине за фразу «Вы мне за Севастополь ответите».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.










За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть