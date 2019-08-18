«За Севастополь ответите»: Белорус пришел в запрещенной майке на украинский праздник

18.08.2019, Москва, Елена Острякова

«Праздник украинской культуры» прошел в Минске при поддержке посольства Украины в Белоруссии. Об этом сообщает дипломатическое представительство на своем сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Помимо концерта творческих коллективов Черниговской области и самодеятельности белорусских украинцев, были организованы выставки народных ремесел и дегустации блюд национальной кухни. Причем названия блюд были написаны по-русски.

«С участием большого количества слушателей прошел открытый урок украинского языка», – сообщает посольство.

Оно утверждает, что в празднике приняло участие несколько тысяч человек, однако судя по фото и видео в соцсетях, на площади было немноголюдно.

Среди гостей праздника оказался белорус в майке с портретом актера Сергея Бодрова, сыгравшего в фильме «Брат-2», запрещенном на Украине за фразу «Вы мне за Севастополь ответите».