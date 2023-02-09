«За шумом вокруг истребителей для Украины могут скрываться поставки ракет» – полковник РФ

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Последнее время любой фокус дискуссии в медиа и обществе смещается на вопрос передаче Украине самолётов, настолько навязчиво, что появляется ощущение – этим от чего-то отвлекают.

Об этом в эфире Первого канала заявил российский полковник в отставке, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отвлекают от прозвучавшего в Великобритании сообщения Сунака. То, что собираются поставить ракеты большой дальности, увеличенной. Что за средства поражения увеличенной дальности, речь может идти только о ракетах. Какого типа, не называется, мы можем лишь предполагать, что, возможно, Великобритания собралась передавать ракеты ATACMS с дальностью стрельбы 300 км, которые могут достичь значительной части европейской территории России. Они представляют серьёзнейшую опасность. Американцы говорили, что не хотят передавать эти ракеты из-за возможной эскалации, Великобритания, возможно, делает такой шаг», – сказал эксперт.

В то же время он подчеркнул, что не стоит верить заявлениям западных политиков.

«Это война. Они ведут войну против России, это открыто Бербок сказала, значит – любая ложь. Давайте вспомним Гитлера, который буквально за несколько дней до нападения на СССР писал письмо соответствующее, и выступали в Германии о том, что – никакой войны, никто не будет нападать. Здесь точно такие же сказки. Украинские лётчики учатся с прошлого лета, танкисты тоже обучаются. А вчера вообще потрясающее было заявление австрийского генерала. Его спросили, как он относится к тому, если солдаты НАТО будут воевать на Украине. Говорит: «Какие солдаты НАТО? Я сегодня рапорт написал – уволился, а завтра написал рапорт о моём вступлении в ВСУ. Какое я отношение имею к НАТО?». И таких военных лётчиков, которые будут считаться лётчиками ВСУ, и таких танкистов – может быть очень много. [НАТО воюет де-факто, но отвергает это], чтобы не пугать собственное население. Только ради политических дивидендов внутри страны. Де-факто война идёт, и мы это понимаем, что демилитаризацию украинской техники и вооружений мы завершили, стран бывшего Варшавского договора мы завершили, и теперь занимаемся демилитаризацией боевой техники блока НАТО. К сожалению, да, это надолго», – подытожил Кнутов.