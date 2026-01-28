За сказочку про «границы 1991 года» будет платить и Украина, и Запад

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Запад уже сейчас должен экстренно выделить новые кредиты на восстановление 80% разрушенной теплоэнергетики Украины. Даже если немедленно начать производство оборудования, оно будет готово к установке лишь через год.

Об этом в эфире телеканала «Киев 24» заявил бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Плачков не уточнил, что взамен на новые транши пообещает Украина, а также где предлагается изыскивать новые деньги, ведь последний 90-миллиардный транш Европа выделяла с большими проблемами, да и то – с уловкой, что большая часть средств пойдёт на загрузку европейских военны производств.