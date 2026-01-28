За сказочку про «границы 1991 года» будет платить и Украина, и Запад

Анатолий Лапин.  
28.01.2026 13:31
  (Мск) , Киев
Просмотров: 795
 
Дзен, Украина, Экономика коллапса, Энергетика


Запад уже сейчас должен экстренно выделить новые кредиты на восстановление 80% разрушенной теплоэнергетики Украины. Даже если немедленно начать производство оборудования, оно будет готово к установке лишь через год.

Об этом в эфире телеканала «Киев 24» заявил бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад уже сейчас должен экстренно выделить новые кредиты на восстановление 80% разрушенной теплоэнергетики Украины....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Плачков не уточнил, что взамен на новые транши пообещает Украина, а также где предлагается изыскивать новые деньги, ведь последний 90-миллиардный транш Европа выделяла с большими проблемами, да и то – с уловкой, что большая часть средств пойдёт на загрузку европейских военны производств.

«Повреждено, по моим оценкам, более 80% оборудования – основного, вспомогательного. Все тепловые электростанции, опорные подстанции, особенно в городах централизованных теплопоставок – это Киев, Харьков, Одесса, Львов, Чернигов, Николаев. Ситуация критическая…

Ситуация очень сложная и требует невероятных финансовых ресурсов, государство должно привлекать средства во Всемирном банке, в Европейском банке, в Международном валютном фонде, и уже закупить оборудование, делать заказы на турбины, генераторы, трансформаторы, чтобы европейские предприятия могли уже начать его изготавливать.

Потому что эти трансформаторы нужно производить не меньше, чем год. Если мы этого сейчас не сделаем, к сожалению, эта ситуация будет растянута во времени, и мы и летом будем ощущать дефицит электроэнергии огромный, и следующая зима будет очень сложной.

Мы не сможем, это не один год, это два-три года как минимум нужно восстанавливать», — заявил Плачков.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора