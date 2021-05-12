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12.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
геноцид, Дзен, Донбасс, нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Украина, Цензура
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«За слова о едином украинском и русском народе пора сажать» – экс-советник главы СБУ

Новости УкраиныВысказывания о федерализации Украины и отрицание существования отдельной от русских украинской нации пора определять...

Высказывания о федерализации Украины и отрицание существования отдельной от русских украинской нации пора определять как преступления.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-советник главы СБУ (2016-2019 гг.) Сергей Савченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всем известны общие тезисы идеологии Русского мира: украинцы и русские – это единый народ, Украина никогда раньше не существовала, украинцы – это младшие братья, Украина принадлежит российскому культурному и ментальному пространству и так далее.

Таких тезисов намного больше. По нашему мнению, их необходимо обработать и выработать нарративы, которые можно определить, как преступления», – заявил русофоб.

«Например, в качестве преступления может быть использовано возражение существования современного украинского народа как отельной нации, пропаганда федеративного устройства Украины как единственного возможного для существования нашей страны, оправдание аннексии Крыма, возражение о факте военной агрессии на Донбассе, и другие», – требовал Савченко.

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