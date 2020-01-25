За статус колонии США расплачиваются простые украинцы

25.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев – яркий пример лоббиста интересов США, ему поставлена задача срывать договоренности с Россией, именно поэтому Киев отказывается от предложения закупать газ у Москвы напрямую по более низким тарифам.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил замдиректора Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Секрет Полишинеля, что они (значительная часть украинского истеблишмента – прим. ред.) подотчётны и подконтрольны другим центрам влияния, которые не находятся на Украине.

Тот же Коболев является адептом высоких тарифов на газ для того, чтобы было выгоднее покупать американский сжиженный газ. То есть, он лоббирует поставки сюда газа из-за океана. И потому он заинтересован постоянно срывать и транзит, и прямые поставки с России, и снижение тарифов.

Может, западные центры влияния ему и доплачивают, не знаю. Но то, что его действия расходятся с национальными интересами – это факт», – возмутился эксперт.