За талант и хорошую песню проголосовало быдло – Ницой

18.03.2019, Киев, Максим Карпенко

За певицу Анну Корсун, выступающую под сценическим псевдонимом MARUV, которая победила в национальном отборе на конкурс Евровидение и должна была представлять Украину, но отказалась от выступления, проголосовало быдло.

Так поддержавших певицу украинцев охарактеризовала одиозная националистка, писательница Лариса Ницой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Заслугу за то, что Корсун снялась с конкурса и теперь Украина осталась без представителя, Ницой возложила на «активных граждан».

«Давайте посмотрим на ситуацию с MARUV – быдло голосовало за нее несмотря на то, что она ездит [в Россию]. Да, талантливая девочка, да, хорошая песня. Но она ездит в Россию. Она не может представлять национальный интерес Украины, это немного другие вещи. А быдлу все равно, быдло все равно за нее проголосовало. Но активный сегмент, активные граждане Украины это опротестовали. Активные граждане поднялись и поломали быдлу картинку», – заявила Ницой.