За терактом в «Крокусе» стоят спецслужбы Великобритании – экс-кандидат в президенты Болгарии

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За радикальными исламскими террористами, организовавшими теракт в «Крокусе», стоят спецслужбы Великобритании, которая уже три сотни лет имеет влияние в Средней Азии.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Паскова, таким образом Великобритания пытается надавить на политическое руководство России, вынудив его делать то, что хочет Лондон.

«На вопрос, а кто это организовал, не буду повторять историю 73-го года после войны «Судного дня». С тех времен, а, может быть, и раньше, любая форма организованного исламского терроризма в мире находится на базе британской агентуры и по британской планировке. Когда американцы это проводят, они тоже всегда опираются на британскую агентуру, потому что британская агентура находится в Средней Азии больше 300 лет, и она передается семейным образом. Там вербовка не происходит вновь. Американцы появились там относительно недавно, во второй половине ХХ века, и британцы там их опережают лет на 200 как минимум», – сказал политик.

«Соответственно, то, что делает [запрещенная в РФ террористическая группировка] ИГИЛ на территории России, что угрожают сейчас и другим европейским столицам… это потому, что Великобритания нуждается в определенных формах политической дестабилизации, потому что организованный такой террор, каким занимались с конца 2015 года и который сейчас мы обсуждаем, это всегда инструмент для политического болевого приема внешних операторов над руководством страны, чтобы заставить сделать то, что руководство не хочет. Это болевое принуждение, именно так», – заявил Пасков.