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Запрещенный в России, признанный террористической организацией ИГИЛ не имеет отношения к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Об этом в эфире видеоблога Through the eyes of заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крокус Сити Холл» – это популярное место проведения концертов. 8-го марта известный российский музыкант «Шаман» должен был дать патриотический концерт. Есть мнение, что эти ребята должны были совершить свою атаку именно в этот момент, чтобы сорвать выборы, создать хаос в России в преддверии президентских выборов, которые проходили с 15 по 17 марта, чтобы подорвать доверие к правлению Владимира Путина, чтобы снизить явку избирателей. В чьих интересах это делается, это цель ИГИЛ? ИГИЛ не имеет никакого отношения к российской политике. Нет, это цель ЦРУ, это цель правительства Украины, это стратегическая цель американцев», – сказал бывший военный.

«ЦРУ участвовало в срыве российских выборов с 2004 года. Теперь вы должны сказать, кому выгодна эта атака? Совершенно ясно, что это не ИГИЛ, потому что это не террористы ИГИЛ. Террористы ИГИЛ носят пояса смертников, стреляют до тех пор, пока у них не закончатся боеприпасы, прыгают в толпу и взрывают себя. Они совершают самоубийство, становятся «мученниками». Эти ребята делали это ради денег, они получили по 5,5 тысяч долларов каждый, это были не религиозные фанатики, это были не верующие. Это были головорезы, которые делали это ради денег, убивали людей ради денег», – заявил Риттер.