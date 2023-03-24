За тратой американских денег Украиной следят полсотни госдеповцев

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Почти пять десятков сотрудников Госдепартамента работают в посольстве США на Украине – их основной деятельностью является контроль за тратой средств американской помощи.

Об этом на заседании подкомитета Сената по ассигнованиям заявил госсекретарь Энтони Блинкен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В рамках программы конгрессмены по оказанию помощи Украине прямо сейчас в нашем посольстве работают около 47 сотрудников, ответственных исключительно за надзор. Мы только что получили отчеты управления генерального инспектора по надзору за расходованием средств налогоплательщиков на Украине. Отчет был очень позитивным, с точки зрения существующих процессов и работы, которая проводится для обеспечения того, чтобы деньги расходовались надлежащим образом и разумно. В то же время, у нас действует определенный процесс – например, большая часть финансирования, которое мы предоставляем Украине налогоплательщиками проходит через программу Всемирного банка, которая распределяет деньги только после получения квитанции на санкционированные расходы. Кроме того, у нас есть сторонние валидаторы. В том числе, компания «Де Ллойд» напрямую сотрудничает с Министерством финансов», – заявил Блинкен.

Его заверения не убедили конгрессмена-республиканца Тима Берчетта, который обвинил власти США в неправильной расстановке приоритетов.

«Я ценю это, но, когда мы не можем финансировать программу «Medicare» [госпрограмма по медицинскому страхованию, свернутая правительством США], а затем финансируем украинские пенсии, я действительно думаю, что наши приоритеты не соответствуют действительности».