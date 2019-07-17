За три дня до потери должности Парубий мелко напакостил Зеленскому

17.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Находящийся на этой должности последние дни спикер ВР Украины Андрей Парубий отказался созывать внеочередное заседание пардамента по просьбе президента Владимира Зеленского, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Андрей Парубий заявил в ответ на обращение президента Владимира Зеленского созвать 18 июля внеочередное заседание.

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«Созыв такого заседания после закрытия сессии не предусмотрен законом», — написал он в Facebook.

«Президент Украины Зеленский обратился ко мне с просьбой о созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Однако созыв такого заседания не предусмотрен законом, ведь регламент Верховной Рады предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии Верховной Рады Украины», — заявил он.

Парубий отметил, что последнее пленарное заседание 10 сессии парламента восьмого созыва состоялось 12 июля. «У меня есть единственная предусмотренная законодательством возможность — созвать по требованию президента Украины внеочередную сессию Верховной Рады Украины», — отметил спикер.

В связи с этим он обратился к президенту с просьбой «привести свое письмо к Раде в соответствие с требованиями закона».

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский обратился к Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание парламента в четверг, 18 июля для рассмотрения внесенных в парламент главой государства законопроектов.

«Прошу созвать 18 июля 2019 года внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, в повестку дня которого включить рассмотрение внесенных президентом Украины проектов законов: «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления…», «О внесении изменений в закон Украины «О Высшем антикоррупционном суде (о начале работы суда)», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенные территории Украины», — говорится в письме президента.

Напомним, 21 июля состоятся досрочные выборы в украинский парламент.